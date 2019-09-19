В Крыму арестованы члены легализовавшей мигрантов полицейской ОПГ

Киевский районный суд Симферополя поздно вечером в четверг избрал меру пресечения для членов организованной преступной группы, в состав которой входили высокопоставленные сотрудники отдела МВД Ялты, занимавшиеся легализацией незаконных мигрантов на полуострове. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по РК и Севастополю.

Следователи СКР подали в суд ходатайства в отношении шести фигурантов дела. И в результате сегодня по стражу заключены начальник и замначальника отдела по вопросам миграции УМВД России по Ялте, а также гражданские сообщники полицейских, выполнявшие роль посредников - трое местных жителей. Судьба еще одного подозреваемого в погонах определится в суде завтра.

Напомним, в отношении членов полицейской ОПГ возбуждено уголовное дело о получении взяток организованной группой в крупном размере (пункты "а", "в" части 5 статьи 290 УК РФ). Полицейские и их "общественные" помощники организовали незаконный канал миграции и легализации иностранных граждан на территории России. Последние в ускоренном режиме и без лишних формальностей за взятки получали гражданство РФ. По месту работы и жительства подозреваемых изъяты крупные суммы денег и документы, представляющие интерес для следствия.