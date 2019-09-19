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19.09.2019 22:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму арестованы члены легализовавшей мигрантов полицейской ОПГ

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым
Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым

Киевский районный суд Симферополя поздно вечером в четверг избрал меру пресечения для членов организованной преступной группы, в состав которой входили высокопоставленные сотрудники отдела МВД Ялты, занимавшиеся легализацией незаконных мигрантов на полуострове. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по РК и Севастополю.

Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым
В Ялте изобличена полицейская ОПГ по легализации нелегальных мигрантов

Следователи СКР подали в суд ходатайства в отношении шести фигурантов дела. И в результате сегодня по стражу заключены начальник и замначальника отдела по вопросам миграции УМВД России по Ялте, а также гражданские сообщники полицейских, выполнявшие роль посредников - трое местных жителей. Судьба еще одного подозреваемого в погонах определится в суде завтра.

Напомним, в отношении членов полицейской ОПГ возбуждено уголовное дело о получении взяток организованной группой в крупном размере (пункты "а", "в" части 5 статьи 290 УК РФ). Полицейские и их "общественные" помощники организовали незаконный канал миграции и легализации иностранных граждан на территории России. Последние в ускоренном режиме и без лишних формальностей за взятки получали гражданство РФ. По месту работы и жительства подозреваемых изъяты крупные суммы денег и документы, представляющие интерес для следствия.

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