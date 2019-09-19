В Крыму взносы на капремонт в 2020 году не увеличатся

На заседании Общественного совета при министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым принято решение оставить без изменений действующий тариф на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

По словам замминистра ЖКХ РК Энвера Аблаева, действующий тариф 6 рублей 16 копеек за квадратный метр соответствует двум важным критериям - он по карману крымчанам и позволяет выполнить необходимый минимум работ в многоэтажках.

В результаты члены общественного совета при министерстве одобрили проект постановления Совета министров РК "Об установлении на 2020 год минимального размера взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах Республики Крым". Он останется прежним - 6,16 рубля. Для сравнения, средний тариф на капремонт в Российской Федерации сегодня составляет 6 рублей 76 копеек за квадратный метр в месяц.

Тем не менее уровень собираемости таких взнозов на полуострове составляет в большинстве муниципалитетов от 45 до 65 процентов. И ранее Фонд капремонта многоквартирных домов РК заявил о намерении списать всю начисленную пеню должникам, которые погасят долги до 1 октября 2019 года.