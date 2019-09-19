Неаполитанский мастер рассказал, как выбрать настоящую пиццу

Существуют правила, благодаря которым можно отличить подлинную неаполитанскую пиццу от остальных.

- Пицца - это круг теста диаметром 33 сантиметра с бортиком не выше 2,5 сантиметров. При ее приготовлении должны применяться только местные продукты, такие как оливковое масло, мука, моцарелла, базилик и помидоры. Эти пять ингредиентов из региона Кампания в Южной Италии определяют идентичность неаполитанской пиццы, - рассказал РИА Новости Фабрицио Кюне - организатор девятого фестиваля Pizza Village в Неаполе.

Традиционной неаполитанской пиццей принято считать маргариту и маринару - блюдо, которое делается с использованием мелкой местной рыбы, например, из анчоусов.

- Маргарита делается из того, что дает земля, маринара - из того, что добывается в море. Пицца - народная и очень дешевая еда: неаполитанские моряки, возвращаясь с уловом, использовали в ней то, что не продалось на рынке, - сказал Кюне.

Большое разнообразие дополнительных ингредиентов говорит об эволюции вкусов и завит от того, кто будет наслаждаться блюдом. Если задаться целью попробовать, допустим, в путешествии пиццу, которую предпочитают местные, то лучше остановиться на варианте с помидорами и моцареллой или с анчоусами. А так, главный ингредиент, который делает пиццу хорошей - тесто. Важно, чтобы пиццайоло или пиццамейкер соблюдал соотношение дрожжей к муке и время приготовления - иначе все блюдо насмарку.

На глаз нельзя определить, вкусной ли окажется пицца. Неаполитанец, оценивая пиццу, обратит внимание, пересушено ли тесто, нет ли подгоревших мест, и как соединяются запахи и вкусы всех необходимых ингредиентов.

Кюне добавил, что популярность сервисов, которые привозят пиццу с доставкой на дом, не может повлиять на качество продукта отрицательно. Скорее, каждый ресторан будет пытаться сделать блюдо вкуснее и доставить еще горячим. Российские специалисты эту точку зрения не разделяют, и советуют не пользоваться теми службами доставки, в которых нет уверенности.