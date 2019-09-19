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19.09.2019 10:35
Рубрика: Страхование

РСА вложит 2,5 млрд рублей в создание новой IT-системы ОСАГО

Текст: Юлия Кривошапко
Фото: Нина Зотина/РИА Новости Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Российский союз автостраховщиков (РСА) планирует вложить около 2,5 миллиарда рублей в создание принципиально новой информационной системы по страхованию автогражданской ответственности. Об этом сообщил директор организации по информационным технологиям Алексей Самошин на конференции IT в страховании.

Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости
Стоимость полисов ОСАГО снизилась почти на четыре процента

Разработка системы займет около двух лет. Речь идет о расширении ее функционала за счет появления новых компетенций - тестирования и работы с данными. Реформирование подразделения призвано как минимизировать затраты страхового сообщества, так и обеспечить исключительную защиту данных.

Предполагаемая дата запуска проекта АИС ОСАГО 2:0 - 1 апреля 2020 года. К этому моменту основной функционал системы будет сформирован, уточнил Самошин.