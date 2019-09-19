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19.09.2019 07:50
Рубрика: Спорт

Семин: В футбол играют в 11:30? В это время только завтракают

Текст: Максим Домчев
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил слаженную игру своей команды в матче против "Байера", вспомнил, когда "Локомотив" в последний раз побеждал в ЛЧ в гостях и снова возмутился календарем РПЛ.
Игрок "Локомотива" Рифат Жемалетдинов и главный тренер Юрий Семин. Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Игрок "Локомотива" Рифат Жемалетдинов и главный тренер Юрий Семин. Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Игрок "Локомотива" Рифат Жемалетдинов и главный тренер Юрий Семин. Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Победа "Локомотива" в Германии стала первой, одержанной в гостях в Лиги чемпионов с сезона 2002/2003. Когда Юрия Семина после матча спросили помнит ли он, когда его команда побеждала в гостях в этом турнире, он вспомнил.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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- "Галатасарай", когда Евсеев забил? Что вспоминать старое - нужно жить новым. Сегодняшняя победа будет посерьезнее, - сказал Семин.

Главный тренер "Локомотива" отдал должное своим футболистам, которые четко выполнили план на игру и сумели добиться победы.

- Главные действующие лица - это футболисты. Я хочу сказать им большое спасибо. Сыграли дисциплинированно, четко представляли свою работу, поэтому и победили, - сказал он.

Главный тренер "Локомотива" отдельно похвалил бразильца Мурило, который до этого матча никогда не играл на позиции опорного полузащитника. Также комплиментов от мэтра тренерского цеха заслужили и авторы забитых мячей Баринов и Крыховяк, которые успевали и разрушать и атаковать.

По традиции многоопытный наставник не удержался от критики календаря РПЛ. Юрий Семин частенько выражает свое недовольство тем, как составляется расписание матчей для его клуба. Не смог он удержаться и на этот раз.

- Вот как можно после такого матча в 11:30 утра играть на синтетике в Оренбурге? В футбол играют в 11:30? В это время только завтракают, - сказал Семин. - А нам еще долететь надо. Почему не затрагиваете эту тему? Кто поставил матч на такое время?

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