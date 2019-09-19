Совбез ООН не принял проект российской резолюции по Идлибу

Проект резолюции о прекращении огня в сирийской провинции Идлиб, предложенный Россией и Китаем, заблокирован в ходе голосования в Совете безопасности ООН. В частности, против принятия проекта проголосовали США, Франция и Великобритания, передает РИА Новости.

Резолюция включала призыв прекратить огонь в Идлибе с получночи 20 сентября. Исключением должны были стать "военные операции против отдельных лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с террористическими группами, как это определено Советом Безопасности".

Кроме того, авторы проекта выразили тревогу относительно расхождения данных о координатах и целях предназначения различных объектов в Идлибе.

Ранее Совбез рассматривал проект резолюции, представленный Бельгией, Германией и Кувейтом. В этом случае вето на документ наложили Китай и Россия.

По словам постпреда РФ в ООН Василия Небензи, западные страны намеренно пытаются защитить остающихся в Идлибе террористов. "Все мы понимаем, что неконструктивная позиция западных коллег раскрывает их истинные цели", - пояснил дипломат.