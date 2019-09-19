США анонсировали встречу Трампа и Зеленского на Генассамблее ООН

Первая встреча президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского состоится на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Пресс-служба вице-президента США Майка Пенса распространила информацию о том, что в среду Пенс провел телефонный разговор с Зеленским, в рамках которого стороны обсудили детали предстоящей встречи лидеров США и Украины, пишет РИА Новости.

Во время переговоров Пенс также высоко оценил действия новой украинской администрации по борьбе с коррупцией путем законодательных реформ и выразил полную поддержку этих усилий со стороны Вашингтона.

Ранее провести первую встречу лидеров США и Украины предполагалось в Варшаве еще в начале сентября. Однако тогда Трамп отменил поездку из-за урагана "Дориан".