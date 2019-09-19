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19.09.2019 00:53
Рубрика: В мире

Трамп раскритиковал главу ФРС за отсутствие смелости

Решение главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, снизившего базовую процентную ставку на 25 пунктов, были недостаточно смелыми, убежден президент США Дональд Трамп.

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"Джей Пауэлл и ФРС снова "провалились"​​​, - передает РИА Новости слова главы Белого дома. - Ни смелости, ни чувства реальности, никакого видения! Ужасный коммуникатор!"

Это не первый случай публичной критики Трампа в адрес глав ФРС. Президент даже обозначал свое желание уволить Пауэлла, но, по мнению юристов, не обладает для этого необходимыми полномочиями.

Напомним, что вечером в среду ФРС приняла решение о снижении базовую процентную ставку на 25 пунктов - до 1,75-2% с уровня 2-2,25% годовых. Ранее с прогнозом именно такого решения выступали большинство финансовых аналитиков.

В мире США Дональд Трамп
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