Ученые объяснили, почему нельзя принимать важные решения натощак

Голод значительно влияет на процесс принятия решений людьми, делая их нетерпеливыми. Они охотно соглашаются на небольшое немедленное вознаграждение взамен более существенной выгоды в будущем, даже если речь идет вовсе не о еде.

К такому выводу пришли психологи из Университета Данди (Шотландия), поставившие эксперимент над 50 добровольцами, сообщается на сайте вуза.

Давно известно, что на голодный желудок не стоит покупать продукты: в таком состоянии люди склонны набирать в супермаркетах полные тележки, складывая туда то, на что в других обстоятельствах могли и не обратить внимание. Оказывается, эта модель поведения распространяется не только на еду.

В новом исследовании ученые дважды протестировали участников, чей средний возраст составил 21,7 года, - один раз, когда они ели как обычно, и во второй, когда люди были голодны весь день. В целом добровольцы выражали более сильное предпочтение меньшим благам, которые они могли получить немедленно, а не более крупным, но в отдаленной перспективе.

Исследователи отметили: если вы предлагаете людям вознаграждение сейчас или удваиваете его в будущем, они, как правило, готовы ждать 35 дней, чтобы сорвать куш, но натощак потенциальное время ожидания сокращалось всего до трех дней. Это указывает на то, что голод делает человека более импульсивным, даже когда решения, которые его просят принять, ничего не сделают для облегчения самого голода.

- Это аспект человеческого поведения, который потенциально может быть использован маркетологами, поэтому люди должны знать, что их предпочтения могут измениться, когда они голодны, - отметил автор исследования доктор Бенджамин Винсент. - Мы часто слышим о том, что дети ходят в школу без завтрака, многие соблюдают диету с ограничением калорий, кто-то постится по религиозным соображениям. Голод настолько распространен, что важно понимать неочевидные способы, которыми он может повлиять на наши решения.

Подробнее с результатами исследования можно познакомиться в статье, опубликованной в журнале Psychonomic Bulletin & Review.