Умер актер из "Дальнобойщиков" Сергей Афанасьев

Российский, советский актер кино, театра и ТВ Сергей Владимирович Афанасьев умер 19 сентября после продолжительной болезни на 63-м году жизни.

Некролог опубликован на сайте Союза кинематографистов Российской Федерации.

"От нас ушел талантливый актер, добрый, светлый и очень мужественный человек. Светлая память", - говорится в нем.

Сергей Афанасьев окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Играл в спектаклях Ростовского театра драмы имени Горького и московского театра "Вернисаж".

Дебют в кино - в 1991-м, в картине "Опыт бреда любовного очарования".

В дальнейшей фильмографии актера - почти девять десятков проектов. В том числе фильмы и сериалы "Час Волкова", "Маросейка, 12", "Охота на гения", "Вовочка", "Земский доктор", "Динозавр", "Дипломат", "Дальнобойщики", "Даша Васильева", "Слепой", "Опера", "Сыщики", "Четыре таксиста и собака", "Марш Турецкого", "Реальный папа", "СуперБобровы", "Кухня".