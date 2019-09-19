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Умер актер из "Дальнобойщиков" Сергей Афанасьев

Новости
    19.09.2019, 17:25
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Российский, советский актер кино, театра и ТВ Сергей Владимирович Афанасьев умер 19 сентября после продолжительной болезни на 63-м году жизни.

Некролог опубликован на сайте Союза кинематографистов Российской Федерации.

"От нас ушел талантливый актер, добрый, светлый и очень мужественный человек. Светлая память", - говорится в нем.

Сергей Афанасьев окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Играл в спектаклях Ростовского театра драмы имени Горького и московского театра "Вернисаж".

Дебют в кино - в 1991-м, в картине "Опыт бреда любовного очарования".

В дальнейшей фильмографии актера - почти девять десятков проектов. В том числе фильмы и сериалы "Час Волкова", "Маросейка, 12", "Охота на гения", "Вовочка", "Земский доктор", "Динозавр", "Дипломат", "Дальнобойщики", "Даша Васильева", "Слепой", "Опера", "Сыщики", "Четыре таксиста и собака", "Марш Турецкого", "Реальный папа", "СуперБобровы", "Кухня".

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