В мире
19.09.2019 17:40
Текст: Александр Ленин

В Беларуси будут повсеместно принимать карты "Мир" к концу 2020 года

Фото: Владимир Сергеев/ РИА Новости Фото: Владимир Сергеев/ РИА Новости
Фото: Владимир Сергеев/ РИА Новости

В Беларуси повсеместно будут принимать платежные карты российской системы "Мир".

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Вкладчики смогут получать страховые возмещения на карту "Мир"

"Дорожная карта есть, мы очень плодотворно работаем в этом направлении. Пилотный проект будет запущен с начала следующего года", - рассказала начальник главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Беларуси Татьяна Рускевич, которую цитирует агентство БЕЛТА.

По ее словам, данная инициатива имеет очень хорошие перспективы. Прием карт повсеместно будет организован после тестирования пилотного проекта.

В настоящее время картой "Мир" можно расплачиваться на территории Армении, Абхазии, Южной Осетии, Казахстана, Кыргызстана и Турции.

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