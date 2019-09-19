В Беларуси будут повсеместно принимать карты "Мир" к концу 2020 года

В Беларуси повсеместно будут принимать платежные карты российской системы "Мир".

"Дорожная карта есть, мы очень плодотворно работаем в этом направлении. Пилотный проект будет запущен с начала следующего года", - рассказала начальник главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Беларуси Татьяна Рускевич, которую цитирует агентство БЕЛТА.

По ее словам, данная инициатива имеет очень хорошие перспективы. Прием карт повсеместно будет организован после тестирования пилотного проекта.

В настоящее время картой "Мир" можно расплачиваться на территории Армении, Абхазии, Южной Осетии, Казахстана, Кыргызстана и Турции.