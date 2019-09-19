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19.09.2019 14:23
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Петербурге определили проектировщиков для "коричневой" ветки метро

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге подведены итоги конкурса на проектирование Красносельско-Калининской ветки метрополитена. Как сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Северной столицы, разработку проектной документации возьмет на себя институт "Ленметрогипротранс".

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Общая стоимость работ по проектированию составит 743 миллиона 579 тысяч рублей. В частности, подрядчик должен прописать в документации строительство тоннелей и четырех новых станций подземки. Их рабочие названия "Брестская", "Улица Доблести", "Петергофское шоссе" и "Сосновая поляна". Также ожидается, что за станциями "Улица Доблести" и "Сосновая поляна" поезда метрополитена смогут разворачиваться, при создании документации подрядчик должен отобразить это в проекте.

Задача, поставленная перед институтом довольно сложна и ответственна. Проектная документация позволит определить сроки строительства станции и составить календарный план по созданию новых объектов. Также в проектную программу будут включены данные обо всех необходимых видах инженерных изысканий и составлена смета, которая потребуется на эти работы.

Ожидается, что работа над проектом "коричневой" ветки метро будет завершена к августу 2023 года.

Фото: Илья Пигалев/РИА Новости
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Стоит отметить, что Красносельско-Калининская ветка петербургской подземки строится в несколько этапов. Новый проект касается станций в продолжении "Юго-Западной". А первый участок ветки между станциями "Путиловская" (будет пересадка на "Автово") и "Юго-Западная" уже начали строить, первый километр тоннеля пройден. Ввести первый участок "коричневой" ветки планируется в 2022 году.

Новая линия метрополитена призвана повысить транспортную доступность юго-западных районов города. Сейчас большинство жителей, обитающих в этой локации, ездит на работу через станцию "Проспект Ветеранов", которую неоднократно называли самой загруженной в стране.

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