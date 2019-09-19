В Петербурге определили проектировщиков для "коричневой" ветки метро

В Петербурге подведены итоги конкурса на проектирование Красносельско-Калининской ветки метрополитена. Как сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Северной столицы, разработку проектной документации возьмет на себя институт "Ленметрогипротранс".

Общая стоимость работ по проектированию составит 743 миллиона 579 тысяч рублей. В частности, подрядчик должен прописать в документации строительство тоннелей и четырех новых станций подземки. Их рабочие названия "Брестская", "Улица Доблести", "Петергофское шоссе" и "Сосновая поляна". Также ожидается, что за станциями "Улица Доблести" и "Сосновая поляна" поезда метрополитена смогут разворачиваться, при создании документации подрядчик должен отобразить это в проекте.

Задача, поставленная перед институтом довольно сложна и ответственна. Проектная документация позволит определить сроки строительства станции и составить календарный план по созданию новых объектов. Также в проектную программу будут включены данные обо всех необходимых видах инженерных изысканий и составлена смета, которая потребуется на эти работы.

Ожидается, что работа над проектом "коричневой" ветки метро будет завершена к августу 2023 года.

Стоит отметить, что Красносельско-Калининская ветка петербургской подземки строится в несколько этапов. Новый проект касается станций в продолжении "Юго-Западной". А первый участок ветки между станциями "Путиловская" (будет пересадка на "Автово") и "Юго-Западная" уже начали строить, первый километр тоннеля пройден. Ввести первый участок "коричневой" ветки планируется в 2022 году.

Новая линия метрополитена призвана повысить транспортную доступность юго-западных районов города. Сейчас большинство жителей, обитающих в этой локации, ездит на работу через станцию "Проспект Ветеранов", которую неоднократно называли самой загруженной в стране.