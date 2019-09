В России появилась третья книга о приключениях Кролика и Мишки

"Кролик и Мишка. Неожиданное нападение", Джулиан Гоф, перевод Татьяны Славниковой, АСТ, 2019

Как-то раз Джулиан Гоф - автор радиоспектаклей, театральных пьес, а заодно и концовки детской компьютерной игры-хита Minecraft - читал сказку своей шестилетней дочери Софи. Сказка оказалась настолько скучной, что весь вечер папа с дочерью провели в раздумьях о том, как же сделать ее хоть немного веселее? Идеи - самые необычные - приходили в их головы одна за другой, и внезапно сюжет про неправдоподобно вежливых и послушных животных перерос в совершенно новый: про животных, какими их знаем мы, далеко не идеальных. "И тут я понял, что наша история примерно в десять миллиардов раз лучше той, которую мы читали. И когда Софи заснула, я записал все то, что мы наговорили", - вспоминает британский писатель.

Мишку и Кролика читатели называют "идеальным комическим дуэтом".

Так и появился симпатичный тандем, снискавший сегодня поклонников по всему миру, - добродушная, спокойная Мишка и нервный, вечно всем недовольный Кролик.

"Неожиданное нападение" - третья книга в серии про двух друзей. Она, как и две предыдущие, "Вредина в лесу" и "Полосатый задира", может стать настоящей палочкой-выручалочкой для родителей детей с характером. Дело в том, что Мишка и Кролик не просто попадают в приключения, но и делают из них важные выводы, которые очень многому могут научить юных читателей. Да и не юных, в общем-то, тоже. Согласитесь, далеко не все взрослые могут усвоить, что быть ворчуном и занудой проще простого, а вот для счастья придется немного потрудиться! В этом состоит один из главных уроков сказок от Джулиана Гофа.

Но в "Неожиданном нападении" поднимается еще один не менее важный воспитательный момент: да, иногда очень трудно бывает признать, что ты был неправ и попросить прощения, но уж если все-таки перебороть себя, то как хорошо становится на душе (родителей попрошу довольно не улыбаться, их это тоже иногда касается)!

А было все так: Мишка и Кролик поутру купались в озере, как вдруг над их головами просвистела какая-то штуковина, ударилась о дерево и плюхнулась в воду. Долгие попытки понять, что или кто это, привели к выводу: это маленькая совушка. Но Кролик слышал про сов много чего такого, что заставляло его дрожать. Что они, например, вырастают под два метра ростом, что когти у них как кинжалы, что эти монстры, наконец, проглатывают своих жертв целиком и только косточки выплевывают… Панику он сеет и по всему лесу, но со своими страхами баламуту в итоге придется расстаться, а вдобавок признать, что он обидел малышку.

Пленяет при этом не только сюжет, но и язык изложения: хоть это и сказка, никакой слащавости или увещеваний здесь нет. Даже наоборот, простота рассказа иногда заставляет в голос засмеяться:

"- Привет, Дятел! - поздоровался Кролик. - Смотри, тут одна из твоих родственниц расплющилась!"

А благодаря неярким, но трогательным иллюстрациям Джима Филда, который является обладателем таких престижных премий, как The Roald Dahl Funny Prize, Sainsbury"s Picture Book of the Year, Oscar"s Book Prize и многих других, книгу не хочется выпускать из рук.

- Мне очень хотелось сделать что-то особенное: совместить обаяние и юмор, соединить забавных персонажей, похожих на Винни-Пуха, со странными, необычными и вполне реальными фактами, как из документальных фильмов Дэвида Аттенборо о дикой природе. В общем, я провел много времени, занимаясь не только самим текстом, но и исследованием кроликов, медведей и волков, - признается Джулиан Гоф.

И ему это удалось: Мишку и Кролика уже называют "идеальным комическим дуэтом", а истории о них попадают в списки престижных литературных премий и переведены сегодня на 12 языков.