В России появилась третья книга о приключениях Кролика и Мишки

Новости

Минфин рассказал о профиците бюджета на ближайшие три года 19:04
Школьный "Культурный норматив" получил знаменитых наставников 19:03
Аксенов оценил шансы мэров Крыма сохранить должности 18:52
Путин наградил десять сенаторов 18:49
В Ленобласти появилась детская команда по следж-хоккею 18:49
МИД РФ назвал прагматичным решение США урезать помощь Афганистану 18:37
Группу Metallica назвали наиболее успешно гастролирующей в мире 18:06
Toyota выпустит кроссовер размером с Yaris 18:01
Гениально! Хидео Кодзима посетит в России выставку "ИгроМир 2019" 18:00
Моржиха напала на военно-научную экспедицию Северного флота 17:51
Умер экс-президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али 17:49
В Беларуси будут повсеместно принимать карты "Мир" к концу 2020 года 17:40
Путин повысил зарплаты дипломатам и чиновникам 17:36
Северный флот опробовал боевую стрельбу в Баренцевом море 17:35
В Челябинске объяснили ужин из соли для детсадовцев 17:30
Путин осмотрел центральную площадь Ижевска 17:29
Франция отклонила запрос Сноудена о предоставлении убежища 17:25
Умер актер из "Дальнобойщиков" Сергей Афанасьев 17:25
Благотворительные обеды все более востребованы в Германии 17:18
Россиянки выиграли командный турнир на ЧМ по художественной гимнастике 17:12
Московские онкохирурги успешно удалили у пациента опухоль весом 20 кг 17:10
В Волгоград из Германии экстрадировали вербовщика террористов 17:10
Вышел трейлер экодрамы "Темные воды" 17:09
На Урале пропал татуированный кот 17:06
Путин назначил нового замглавы МИД 17:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
В выходные центр России ждет барическая "бензопила"
В выходные центр России ждет барическая "бензопила"
19.09.2019 19:12
Рубрика: Культура

В России появилась третья книга о приключениях Кролика и Мишки

Текст: Инга Бугулова
Российская газета - Федеральный выпуск № 211(7969)
"Кролик и Мишка. Неожиданное нападение", Джулиан Гоф, перевод Татьяны Славниковой, АСТ, 2019

Как-то раз Джулиан Гоф - автор радиоспектаклей, театральных пьес, а заодно и концовки детской компьютерной игры-хита Minecraft - читал сказку своей шестилетней дочери Софи. Сказка оказалась настолько скучной, что весь вечер папа с дочерью провели в раздумьях о том, как же сделать ее хоть немного веселее? Идеи - самые необычные - приходили в их головы одна за другой, и внезапно сюжет про неправдоподобно вежливых и послушных животных перерос в совершенно новый: про животных, какими их знаем мы, далеко не идеальных. "И тут я понял, что наша история примерно в десять миллиардов раз лучше той, которую мы читали. И когда Софи заснула, я записал все то, что мы наговорили", - вспоминает британский писатель.

Мишку и Кролика читатели называют "идеальным комическим дуэтом".

Так и появился симпатичный тандем, снискавший сегодня поклонников по всему миру, - добродушная, спокойная Мишка и нервный, вечно всем недовольный Кролик.

"Неожиданное нападение" - третья книга в серии про двух друзей. Она, как и две предыдущие, "Вредина в лесу" и "Полосатый задира", может стать настоящей палочкой-выручалочкой для родителей детей с характером. Дело в том, что Мишка и Кролик не просто попадают в приключения, но и делают из них важные выводы, которые очень многому могут научить юных читателей. Да и не юных, в общем-то, тоже. Согласитесь, далеко не все взрослые могут усвоить, что быть ворчуном и занудой проще простого, а вот для счастья придется немного потрудиться! В этом состоит один из главных уроков сказок от Джулиана Гофа.

Но в "Неожиданном нападении" поднимается еще один не менее важный воспитательный момент: да, иногда очень трудно бывает признать, что ты был неправ и попросить прощения, но уж если все-таки перебороть себя, то как хорошо становится на душе (родителей попрошу довольно не улыбаться, их это тоже иногда касается)!

А было все так: Мишка и Кролик поутру купались в озере, как вдруг над их головами просвистела какая-то штуковина, ударилась о дерево и плюхнулась в воду. Долгие попытки понять, что или кто это, привели к выводу: это маленькая совушка. Но Кролик слышал про сов много чего такого, что заставляло его дрожать. Что они, например, вырастают под два метра ростом, что когти у них как кинжалы, что эти монстры, наконец, проглатывают своих жертв целиком и только косточки выплевывают… Панику он сеет и по всему лесу, но со своими страхами баламуту в итоге придется расстаться, а вдобавок признать, что он обидел малышку.

Фото: Prudnikov
В России впервые издана книга Джеральда Даррелла "Малыш идет в зоопарк"

Пленяет при этом не только сюжет, но и язык изложения: хоть это и сказка, никакой слащавости или увещеваний здесь нет. Даже наоборот, простота рассказа иногда заставляет в голос засмеяться:

"- Привет, Дятел! - поздоровался Кролик. - Смотри, тут одна из твоих родственниц расплющилась!"

А благодаря неярким, но трогательным иллюстрациям Джима Филда, который является обладателем таких престижных премий, как The Roald Dahl Funny Prize, Sainsbury"s Picture Book of the Year, Oscar"s Book Prize и многих других, книгу не хочется выпускать из рук.

- Мне очень хотелось сделать что-то особенное: совместить обаяние и юмор, соединить забавных персонажей, похожих на Винни-Пуха, со странными, необычными и вполне реальными фактами, как из документальных фильмов Дэвида Аттенборо о дикой природе. В общем, я провел много времени, занимаясь не только самим текстом, но и исследованием кроликов, медведей и волков, - признается Джулиан Гоф.

И ему это удалось: Мишку и Кролика уже называют "идеальным комическим дуэтом", а истории о них попадают в списки престижных литературных премий и переведены сегодня на 12 языков.

Культура Литература Гид-парк
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин подписал указ про упрощение получения гражданства РФ
Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита
В Минобороны объяснили неэффективность систем ПВО США
Медведев назвал размер МРОТ на 2020 год
Материнский капитал вырастет до 466 тысяч рублей