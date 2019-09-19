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19.09.2019 08:25
Рубрика: Легковые авто

В России существенно вырос спрос на противоугонные системы

Текст: Юрий Зубко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

За год в России существенно вырос спрос на все разновидности противоугонных систем. Самую большую положительную динамику показывает категория иммобилайзеров - спрос на них увеличился на 47% по сравнению с августом 2018 года. Однако по абсолютному показателю спроса самыми популярными остаются сигнализации.

Как говорится в исследовании "Авито Авто", которое оказалось в распоряжении "РГ", на автосигнализации приходится 83% от общего спроса на противоугонные системы. На втором месте по популярности иммобилайзеры - 7% спроса. 6% спроса в этом сегменте приходится на механические блокираторы, а 4% - на спутниковые системы.

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
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В среднем по стране цена устройств, предотвращающих угон, составляет от 3 000 до 4 800 рублей. Автосигнализации за прошедший год подорожали на 6%, а механические блокираторы на 5%. Иммобилайзеры же подешевели почти на 18% по сравнению с августом 2018 года, а спутниковые системы - на 11%.

В целом по России дороже всего стоят спутниковые системы. Такая покупка обойдется в среднем в 4 800 рублей. Дороже всего они в Ульяновске (в среднем более 6 800 рублей), дешевле всего в Омске (чуть больше 2 000 рублей)

Дешевле всего можно приобрести механический блокиратор, который в среднем по стране стоит чуть меньше 3 000 рублей. Дороже всего они продаются в Ростове-на-Дону (в среднем 6 200 рублей). Самые бюджетные блокираторы продаются в Казани (в среднем чуть больше 1 700 рублей).

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#автомобили