В Совфеде назвали лукавством заявление об утрате превосходства НАТО над Россией

Представители НАТО лукавят, говоря о "российской угрозе" и утрате военного превосходства над РФ, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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Так он прокомментировал RT заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Джозефа Данфорда о том, что НАТО утрачивает превосходство над Россией в военном плане.
"Я расцениваю это заявление как большое лукавство, - сказал сенатор. - Потому что НАТО размещает свои части все ближе и ближе к российским границам, прикрываясь подобной риторикой о "российской угрозе".
Однако никто, по мнению Джабарова, не собирается нападать на НАТО. Поэтому альянсу надо думать не об усилении, а о разоружении и ослаблении напряженности.
Что же касается заявления Данфорда, то оно имеет целью "опять вытрясти деньги из бюджета на оборону всех стран НАТО, включая США", заключил парламентарий.