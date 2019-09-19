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19.09.2019 11:05
Рубрика: Власть

В Совфеде назвали лукавством заявление об утрате превосходства НАТО над Россией

Текст: Галина Мисливская
Представители НАТО лукавят, говоря о "российской угрозе" и утрате военного превосходства над РФ, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Так он прокомментировал RT заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Джозефа Данфорда о том, что НАТО утрачивает превосходство над Россией в военном плане.

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Эксперт объяснил заявление об утрате НАТО превосходства над РФ

"Я расцениваю это заявление как большое лукавство, - сказал сенатор. - Потому что НАТО размещает свои части все ближе и ближе к российским границам, прикрываясь подобной риторикой о "российской угрозе".

Однако никто, по мнению Джабарова, не собирается нападать на НАТО. Поэтому альянсу надо думать не об усилении, а о разоружении и ослаблении напряженности.

Что же касается заявления Данфорда, то оно имеет целью "опять вытрясти деньги из бюджета на оборону всех стран НАТО, включая США", заключил парламентарий.

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