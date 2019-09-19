В Совфеде назвали лукавством заявление об утрате превосходства НАТО над Россией

Так он прокомментировал RT заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Джозефа Данфорда о том, что НАТО утрачивает превосходство над Россией в военном плане.

"Я расцениваю это заявление как большое лукавство, - сказал сенатор. - Потому что НАТО размещает свои части все ближе и ближе к российским границам, прикрываясь подобной риторикой о "российской угрозе".

Однако никто, по мнению Джабарова, не собирается нападать на НАТО. Поэтому альянсу надо думать не об усилении, а о разоружении и ослаблении напряженности.

Что же касается заявления Данфорда, то оно имеет целью "опять вытрясти деньги из бюджета на оборону всех стран НАТО, включая США", заключил парламентарий.