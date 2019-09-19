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19.09.2019 01:26
Рубрика: В мире

В США объяснили провал ЗРК Patriot при атаке на саудовские НПЗ

Госсекретарь США Майк Помпео не удивлен, что саудовские системы противовоздушной обороны, в числе которых и американские противоракетные комплексы Patriot, не смогли отразить атаку дронов на нефтяные месторождения.

Фото: REUTERS
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Подобные системы работают с переменным успехом, отметил дипломат. "Даже одни из самых лучших систем в мире не всегда сбивают цели", - цитирует Помпео РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 или С-400. "Политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение, как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив С-300 и так, как сделал президент Эрдоган, закупив у России новейшие комплексы ПВО С-400 "Триумф"", - сказал президент РФ. "Они надежно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии", - уверен Путин. Эр-Рияд пока не ответил на это предложение.

Напомним, что в субботу несколько месторождений в Саудовской Аравии подверглись атаке дронов, после чего произошли возгорания. В результате добыча нефти была сокращена вдвое. О причастности к нападению сообщили повстанцы-хуситы. В США, в свою очередь, обвинили Иран в пособничестве нападениям.

Саудовская Аравия заявила об иранском следе в ударе по нефтяным объектам
В мире США В мире Ближний Восток Саудовская Аравия РГ-Фото
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