ВЦИОМ: Почти у каждого пятого россиянина больше одной машины

У 18 процентов россиян есть несколько машин в семье. Об этом говорится в опросе ВЦИОМ.

Опрос проводился среди 1,6 тысячи россиян через телефонное интервью. Максимальный размер ошибки для выборки с вероятность 95 процентов не превышает 2,5 процента, пишет РИА Новости, ссылаясь на ВЦИОМ.

По данным исследования, автомобиль в семье есть у 67 процентов россиян. Этот результат на 20 процентных пунктов выше показателя 2014 года. У 49 процентов россиян автомобиль в семье один, у 18 процентов - несколько. Об отсутствии автомобиля заявили 33 процента респондентов.

Отмечается, что 70 процентов россиян с машинами ездят на них каждый день. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель заметно ниже - 55 процентов. Еще 21 процент респондентов с машиной использует ее несколько раз в неделю, шесть процентов - несколько раз в месяц, три процента - раз в месяц и реже, говорится в исследовании.