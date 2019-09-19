Видео: мотоциклист чудом спасся от сдающего назад грузовика

У носорога плохое зрение, но, как говорят старожилы саванны, "при таком-то весе это уже не его проблема". Это же правило действует и в каменных джунглях современных городов: раз уж ты меньше размером - будь внимателен и ловок, если не хочешь стать жертвой неуклюжего гиганта. Даже если на твоей стороне все правила дорожного движения, законы физики и вселенская справедливость.

На этом видео водитель грузовика ненадолго остановился у придорожного кафе, а затем зачем-то решил сдать назад, не увидев в боковое зеркальце, что позади остановился мотоцикл. Байкер был вынужден быстро пятиться и изворачиваться змеей, чтобы не оказаться под колесами огромной махины.

Сам мотоциклист выжил, а вот его железного коня уже не восстановить.