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19.09.2019 10:00
Рубрика: Легковые авто

Внедорожник GAC сертифицирован для российского рынка

Текст: Андрей Полухин
Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости

Внедорожник GAC GS8 получил Одобрение типа транспортного средства. Теперь автомобиль можно продавать не только в России, но и на всей территории Таможенного союза.

Из ОТТС стали известны все характеристики новой для нашего рынка модели. Габаритные размеры - 4836 x 1910 x 1770 мм при колесной базе 2800 мм - позволили разместить в салоне 7 мест по стандартной схеме 2-3-2.

Фото: Пресс-служба Great Wall.
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Двухлитровый турбомотор для GS8 дефорсировали с 201 до налогоемких 190 л.с. Сэкономить можно будет и на используемом топливе - двигатель может "переваривать" 92-й бензин. Агрегатироваться он будет с классическим 6-ступенчатым "автоматом" Aisin. Привод - передний и полный.

Спереди у GS8 независимая подвеска типа Макферсон, сзади - многорычажная. Устанавливаться на машину будут два типа шин - 235/60 R18 и 245/55 R19. Кстати, запасное колесо будет полноразмерным.

Список опций в ОТТС, очевидно, поверхностный, поскольку автомобиль обещает был хорошо оснащенным. В нем указаны устройство ГЛОНАСС, климат-система, две подушки безопасности для водителя и одна для пассажира.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Производство GS8 будет вести основной завод бренда в Гуанчжоу. Напомним, по слухам, новый китайский бренд пытался найти в нашей стране свободную промплощадку, однако в GAC Motor эту информацию опровергли.

Дата старта продаж пока не называется, но в любом случае он состоится до конца года. Цены на модель тоже неизвестны, но внедорожник вряд ли окажется дешевле 1,8 млн рублей.

По данным "РГ", ранее компания привезла в Россию для сертификации и две другие модели - кроссовер GS5 и минивэн GM8.

#GAC