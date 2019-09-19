Зариф предупредил о риске полномасштабной войны при атаке на Иран

В Тегеране предупредили о риске развития полномасштабных боевых действий в регионе в случае атаки со стороны США или Саудовской Аравии. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Начнется полномасштабная война", - отметил глава иранского внешнеполитического ведомства в беседе с журналистом телекомпании CNN.

По словам Зарифа, Тегеран не заинтересован в развязывании боевых действий и готов к переговорам с представителями Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Вместе с тем в ИРИ не будут вести диалог с Вашингтоном до полной отмены введенных Белым домом в отношении Ирана санкций.

Напомним, что 14 сентября на объекты нефтяной компании Saudi Aramco на территории Саудовской Аравии с помощью дронов и крылатых ракет была осуществлена атака. Вашингтон обвинил в произошедшем Иран. В Тегеране обвинения в свой адрес категорически отрицают.

Глава МИД России Сергей Лавров призвал не нагнетать напряженность в регионе. В Москве выступили за объективное расследование инцидента.