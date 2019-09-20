Арабская коалиция начала военную операцию на севере Йемена

Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, заявила о начале наступления на позиции хуситов (сторонников мятежного движения "Ансар Аллах"). Операция проводится к северу от портового города Ходейда в Йемене.

Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, ссылаясь на заявление представителя коалиции Турки аль-Малики. Он также призвал мирных граждан избегать объектов, на которые нацелена операция, пишет РИА Новости.

Напомним, два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco были атакованы 14 сентября. Ответственность за нападение взяли на себя хуситы.

Отметим, что противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов продолжается в Йемене с 2014 года. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в 2015 году коалиции во главе с Саудовской Аравией.