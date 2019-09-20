ЦСКА вслед за "Краснодаром" опозорился в Лиге Европы

В стартовом туре группового раунда Лиги Европы ЦСКА на выезде встречался с болгарским "Лудогорцем". Этот клуб в последние годы является бессменным чемпионом страны. К этому матчу армейцы подошли с серьезными проблемами с составом - травмы получили сразу несколько центральных защитников. В итоге место на поле получил совсем юный Вадим Карпов.

ЦСКА атаковал нечасто, но на 11-й минуте Игорь Дивеев открыл счет. После этого остальное время первого тайм стало бенефисом голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. Страж ворот армейцев несколько раз выручал команду в непростых ситуациях, а когда и он был бессилен, то на помощь приходили стойки ворот.

Однако везение армейцев закончилось после перерыва. За семь минут армейцы пропустили три мяча. А к 73-й минуте матча счет стал неприличным - 5:1. В обороне армейцев царил хаос, далеко не самый сильный европейских клуб терзал армейскую оборону, как "Барселона" в самом звездном составе.

До финального свитка счет матча не изменился. ЦСКА вслед за "Краснодаром" пропустил 5 голов. Оба российских клуба проиграли свои встречи с общим счетом 1:10.