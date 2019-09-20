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20.09.2019 00:08
Рубрика: Спорт

ЦСКА вслед за "Краснодаром" опозорился в Лиге Европы

Текст: Максим Домчев
ЦСКА, ведя в счете 1:0 после первого тайма, проиграл "Лудогорцу" в стартовом матче Лиги Европы - 1:5. Ранее со счетом 0:5 свой поединок провалил "Краснодар".
Фото: REUTERS/Anton Uzunov Фото: REUTERS/Anton Uzunov
Фото: REUTERS/Anton Uzunov

В стартовом туре группового раунда Лиги Европы ЦСКА на выезде встречался с болгарским "Лудогорцем". Этот клуб в последние годы является бессменным чемпионом страны. К этому матчу армейцы подошли с серьезными проблемами с составом - травмы получили сразу несколько центральных защитников. В итоге место на поле получил совсем юный Вадим Карпов.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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ЦСКА атаковал нечасто, но на 11-й минуте Игорь Дивеев открыл счет. После этого остальное время первого тайм стало бенефисом голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. Страж ворот армейцев несколько раз выручал команду в непростых ситуациях, а когда и он был бессилен, то на помощь приходили стойки ворот.

Однако везение армейцев закончилось после перерыва. За семь минут армейцы пропустили три мяча. А к 73-й минуте матча счет стал неприличным - 5:1. В обороне армейцев царил хаос, далеко не самый сильный европейских клуб терзал армейскую оборону, как "Барселона" в самом звездном составе.

До финального свитка счет матча не изменился. ЦСКА вслед за "Краснодаром" пропустил 5 голов. Оба российских клуба проиграли свои встречи с общим счетом 1:10.

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