"Базель" разгромил "Краснодар" в Лиге Европы со счетом 5:0

В четверг вечером в стартовом матче группового этапа Лиги Европы сезона 2019/20 "Краснодар" в Швейцарии с разгромным счетом проиграл местному клубу "Базель" - 0:5 (0:2). Хозяева поля мощно провели дебют встречи, и полузащитник Кевин Буа уже в первом тайме оформил дубль. Во второй половине "быки" также выглядели неважно, пропустив еще три мяча. Пожалуй, кубанцы провели худший матч в своей 11-летней истории.

Вслед за "Зенитом" и "Локомотивом" свою еврокубковую осень открыли и кубанцы. Увы, не под звуки заветного гимна Лиги чемпионов, который у южан "отнял" дважды обыгравший их недавно в решающем раунде греческий "Олимпиакос". Впрочем, и "Базель" не попал в главный турнир Старого Света по похожей причине: щвейцарцев в драматичном противостоянии одолел австрийский ЛАСК.

При этом соперники (заметим, нынешние лидеры национальных чемпионатов России и Швейцарии) дружно заявили, что эти поражения остались в прошлом, а теперь их цель - как минимум, выход в полей-офф Лиги Европы. А именно первый поединок в немалой степени определяет настроение команд и окончательное распределение мест в группе С.

"Краснодар", судя по последним матчам росийской премьер-лиги, уже привык обходиться без получивших серьезнейшие травмы своих лидеров - Газинского, Классона и Кабелла. Теперь остается посмотреть, как это будет получаться на международной арене.

Но и "Базель" не обошли подобного рода неприятности: экс-форвард сборной Голландии Рики ван Волфсвинкел недавно перенес операцию на головном мозге, а главный бомбардир красно-синих Кемаль Адеми (он уже забил 7 мячей в новом сезоне) на днях получил травму, поэтому также пропустит эту игру.

На предматчевой пресс-конференции наставник гостей Сергей Матвеев (как известно, главный тренер "быков" Мурад Мусаев не может находиться в еврокубках на скамейке запасных) отметил, что "Базель", как и "Краснодар", любит остроатакующий футбол, от которого вряд ли откажется даже при кадровых проблемах.

Хотя от опытного 58-летнего тренера соперника Марселя Коллера (между прочим, с 2111 по 2017 годы он довольно успешно возглавлял сборную Австрии) можно ожидать любых неожиданных ходов. Известно, что и известного в прошлом полузащитника "Грассхоппера" и сборной Швецарии (56 матчей за национальную команду) имеется шесть (!) помощников, отвечающих каждый за свой участок работы, а сам Коллер очень любит удивлять соперников неожиданными тактическими ходами.

Однако хозяева ничего не стали изобретать, а сразу буквально запрессовали "быков" в их штрафную. А игроки "быков" неожиданно впали в какой-то ступор и не могли даже сделать пару подряд точных передач, постоянно теряя мяч. В результате за первые пять минут красно-синие нанесли несколько ударов по воротам гостей, причем выстрел Джаки с левого угла вратарской Сафонов парировал с трудом.

Поэтому и пропущенный вскоре кубанцами гол неожиданным никак не назовешь, хотя привел к беде суетливый пас Мартыновича. После перехвата левый хавбек базельцев Буа оказался с мячом штрафной и спокойно перебросил его через голкипера - 1:0, 9-я минута.

Хорошо еще, Сафонов не ошибался в "рамке", иначе хозяева могли забить следом еще пару мячей.

Правда, и левый защитник хозяев Петретта на 27-й минуте едва не сделал ответный "подарок", потеряв мяч недалеко от своих ворот. Но сначала Ольссон попал в соперника, а затем Сулейманов поспешил с ударом из убойной позиции.

Юный полузащитник "быков" вскоре еще и грубо ошибся недалеко от центра поля, и швейцарцы этим воспользовались, проведя классную контратаку. Штокер сделал разрезающую передачу за спину Спайичу (сербский защитник в этом эпизоде исполнил роль статиста), и все тот же Кевин Буа ворвался в штрафную, пробив мимо голкипера - 2:0, 40-я минута.

После этого дубля сразу вспомнился матч "Краснодара" в Лиге чемпионов в Греции, где в такой же ситуации "Олимпиакос" не остановился, доведя счет до разгромного счета 4:0, который и лишил черно-зеленых реальной возможности отыграться дома...

В начале второго тайма гости обязаны были забить ответный мяч, но Сулейманов, а затем Игнатьев не смогли переиграть Омлина из выгоднейших позиций.

Зато в ответной атаке Дзуффи не промахнулся из пределов штрафной - 3:0, 53-я минута. После чего "Краснодар" совершенно развалился и практически перестал сопротивляться. А защитники "быков" вообще не успевали за своими подопечными из "Базеля". Этот парад ошибок (особенно со стороны Спайича и Мартыновича) завершился срезкой Вильены в свои ворота - 4:0, 54-я минута.

После чего удовлетворенные игрой и результатом швейцарцы сбросили обороты, заменили своих лидеров и стали ждать завершения встречи. При этом они сумели провести еще пятый мяч - его забил только что появившийся на поле Окафор - 5:0, 79-я минута. А еще тут же могли пропустить и шестой, когда судья явно пожалел гостей, не назначив в их ворота вполне очевидный пенальти...

В общем, "быки" получили еще одну увесистую пощечину в Европе. Следующий матч в Лиге Европы "Краснодар" проведет 3 октября на своем поле с испанским клубом "Хетафе". Неудача и в этой встрече, пожалуй, может поставить крест на их еврокубковых перспективах.

"Базель" (Швейцария) - "Краснодар" (Россия) - 5:0 (2:0).

Гол: Буа, 9, 40, Дзуффи, 53, Вильена, 54 (в свои ворота), Окафор, 79 - у "Базеля".

"Базель": Омлин, Петретта, Альдерете, Джюмерт, Видмер, Джака, Фрай, Дзуффи (Кампо, 80), Буа, Штокер (Окафор, 58), Кабрал (Риверос, 66).

"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Вильена, Камболов (Уткин, 46), Ольссон (Намли, 60), Сулейманов, Вандерсон, Игнатьев (Берг, 67).

Предупреждения: Штокер, 51 - у "Базеля"; Мартынович, 64 - у "Краснодара".

Судьи: Гестраниус, Аравирта, Алакаре (все - Финляндия).

19 сентября. Швейцария. Базель. Стадион "Санкт-Якоб парк".