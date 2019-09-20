Глава UFC рассказал, когда Макгрегор проведет следующий бой

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал возможное возвращение в чемпионат ирландца Конора Макгрегора.

Несколько дней назад экс-чемпион UFC Конор Макгрегор оставил весьма странное сообщение в Twitter: "Дублин. Декабрь. 14-е число". После этого в прессе появилась масса догадок о том, что это значит.

Глава UFC Дана Уайт рассказал о том, когда же вернется в организацию звездный ирландец.

"Вы видели его сообщение. Конор хочет драться 14 декабря в Дублине, но в этот день у нас запланирован турнир в Лас-Вегасе. Так что, если он там не выступит, то, скорее всего, вернется в начале года", цитирует Уайта Sport24.

Последний бой в UFC Макгрегор провел в октябре прошлого года, когда проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.