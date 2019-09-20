Гончаренко объяснил провал ЦСКА во втором тайме матча с "Лудогорцем"

По словам Гончаренко, его футболисты уступили сопернику в скорости. Особенно это было заметно, как заявил белорусский специалист, во втором тайме, когда армейцы, собственно, и пропустили все пять мячей.

"Молодым ребятам надо пройти в том числе и через такие встречи. Тяжело принять столь крупное поражение, но ничего не поделаешь. Мы и в первом тайме проигрывали в скорости, а во втором это проявилось в виде пропущенных голов", - подчеркнул Виктор Михайлович.

Гончаренко также объяснил, почему он не выпустил с первых минут Федора Чалова и Ильзата Ахметова.

"Мы выбрали такой состав исходя из результатов физических тестов", - отметил рулевой армейцев. "Понимали, что Чалову и Ахметову нужно дать паузу. Но это сказалось, потому что нападающие не цеплялись за мячи".