Кононов снова не подал в отставку

После окончания матча журналисты спросили у Олега Кононова, какой срок он отводит себе на исправление ситуации, с учетом того, что команда потерпела третье подряд поражение в РПЛ. На это главный тренер "Спартака" дал ответ, который вряд ли устроит болельщиков.

"Не будет побед, значит не будет меня. Я жду, когда мы будем побеждать", - приводит слова тренера Sport24.

Отвечая на прямой вопрос о том, пора ли подать в отставку, Кононов ответил, что сейчас в команде происходит перестройка и этот тяжелый момент необходимо перетерпеть.

"Ждать сиюминутного результата мы не можем. Я настраиваю игроков всегда на победу независимо от их возраста. Я тренер, я должен мотивировать. С приходом новых игроков это не так просто. В какой-то степени было определенной неожиданностью для меня, что я не могу быстро дать результат. У нас в каждой игре есть моменты. Я верю в работу, будет это со мной или без меня. У нас хорошие футболисты и я уверен, что они будут прогрессировать", - сказал Кононов.