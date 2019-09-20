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20.09.2019 00:05
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Онлайн-трансляция матча РПЛ "Уфа" - "Спартак"

Текст: Никита Лашкул

10-й тур первенства России по футболу начнется пятничным вечером в Башкирии, куда приедет забуксовавший в последнее время московский "Спартак".

"Красно-белые" потерпели несколько болезненных поражений в течение трех недель. Для начала москвичи вылетели из Лиги Европы, а затем и в чемпионате откатились на шестую строчку после поражений от "Зенита" и "Урала". Хоть отрывы пока небольшие, и все можно поправить, игра не добавляет болельщикам оптимизма.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Тут же, конечно, поползли слухи об отставке главного тренера "Спартака" Олега Кононова. Как это принято среди болельщиков "народной" команды, чуть что не так, крайним всегда назначается тренер. При этом граждане совершенно не задумываются о том, кого назначать вслед за Кононовым. Видимо, дела сами по себе наладятся. Дело дошло до Федуна, разумно заявившего, что тренеру дадут доработать минимум до зимы. Правда, чувствуется, не победи "Спартак" сегодня, Кононов выслушает много интересного о себе от всяких "экспертов", коих на Руси на 100 лет вперед с запасом хватит.

"Уфе" с этой точки зрения гораздо проще. На команду никто и ничто не давит, футбол она показывает вполне себе добротный. Не суперклассный, но на уровне крепкого середняка. Уфимцы в новом сезоне уже огорчили и "Зенит", и "Ростов", провели упорный матч с "Краснодаром". Подводит стабильность - победы над лидерами сменяются невнятными встречами с соседями по турнирной таблице. Кстати, расстояние между "Спартком" и уфимцами всего три очка - москвичи шестые, "Уфа" идет на девятом месте.

Матч "Уфа" - "Спартак" начнется в 17:30 по Москве, "РГ" проведет онлайн-трансляцию!

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