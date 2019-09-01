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01.09.2019 00:00
Рубрика: Спорт

"Спартак" - "Зенит". Онлайн-трансляция матча чемпионата России

Текст: Дмитрий Сосновский

Центральный матч восьмого тура РПЛ сегодня состоится на спартаковском стадионе в Тушине: красно-белые примут "Зенит" из Санкт-Петербурга.

В чемпионате России сложилась интересная ситуация - после предыдущего тура пять команд набрали равное количество очков и оказались в лидерах, а ещё две - ЦСКА и "Арсенал" отставали всего на одно очко.

Текущий раунд ситуацию уже потихоньку меняет: вчера "Ростов" в гостях обыграл "Локомотив" и оторвался от остальных. "Спартак" и "Зенит" имеют шанс догнать подопечных Валерия Карпина. Такова цена победы в этой игре.

Подходят к ней москвичи и питерцы в далёкой от оптимальной форме.

"Зенит" объявил о переходе Осорио на правах аренды

С "народной командой" всё ясно - за несколько недель, уже после зачем-то проведённой предсезонки руководство "Спартака" почти полностью обновило состав (фактически оставшись без нападающих вдобавок), и сыгранности ждать от него бессмысленно - отсюда и позорное поражение от дебютанта "Тамбова", и унылые "нули" с "Динамо", и стремительно угробленный евросезон, и всё остальное. И конца этой "перестройке" (остаётся надеяться, что аналогия не будет полной) не видно.

Впрочем, последние три матча красно-белые выиграли (включая принципиальнейшее дерби с ЦСКА), а поражений в чемпионате не знают уже аж четыре.

У сине-бело-голубых проблем тоже немало, хотя держались без поражений они дольше всех. Но в прошлом туре настал и их черёд - впервые в истории "Зенит" проиграл "Уфе". А до этого дома не смог переиграть "Ахмат".

Кстати, минувший четверг подопечным Олега Кононова и команде Сергея Семака принёс прямо противоположные эмоции. "Спартак" бесславно и бестолково вылетел из Лиги Европы, проиграв второй раз подряд "Браге", а "Зенит" узнал своих соперников по Лиге чемпионов - едва ли не самых удобных из вообще возможных в этом розыгрыше (не в пример попавшему в "группу смерти" "Локомотиву").

Посмотрим, как это всё на них скажется. Начало матча - в 19:00 по московскому времени.

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