Гендиректор "Спартака": Мы строим новую команду

Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн рассказал о последних изменениях в составе "Спартака", в частности, о причинах расставания с Фернандо и Луисом Адриано.

"Хотелось бы поблагодарить обоих бразильцев за годы, проведенные в "Спартаке". С ними связана столь долгожданная золотая страница в истории клуба. Но сегодня мы строим новую команду, которой нужна свежая кровь. Важно отметить, что эти трансферы не были бы возможны без желания самих игроков", - приводит слова Цорна пресс-служба "Спартака".

"В случае с Фернандо обычно говорят, что это было предложение, от которого нельзя отказаться - слишком уж хорошие финансовые условия китайский клуб предложил игроку. Для "Спартака" это тоже историческая сделка - она вошла в тройку по объему вырученных денег наряду с продажами Куинси Промеса и Романа Павлюченко. Что касается Луиса Адриано, то мы пошли навстречу игроку, который хотел вернуться на родину. При этом "Спартак" значительно разгрузил зарплатную ведомость и немного заработал", - заявил Цорн.