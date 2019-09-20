Кремль ответил на слова генерала США о прорыве ПВО Калининграда

В Кремле ответили на опубликованные в американских СМИ заявления командующего ВВС США в Европе генерала Джеффа Хэрригана. По его словам, американские вооруженные силы разработали планы, позволяющие взломать ПВО Калининграда: безопасность страны обеспечена.
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"Не мое дело - комментировать заявления военных", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Но единственное, что можно сказать, что, безусловно, безопасность, в самых различных ее аспектах, всех регионов Российской Федерации, включая Калининград, обеспечена на должном уровне", - заключил представитель Кремля.