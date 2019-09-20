Кремль ответил на слова генерала США о прорыве ПВО Калининграда

"Не мое дело - комментировать заявления военных", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Но единственное, что можно сказать, что, безусловно, безопасность, в самых различных ее аспектах, всех регионов Российской Федерации, включая Калининград, обеспечена на должном уровне", - заключил представитель Кремля.