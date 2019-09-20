МИД РФ: Докладом по контролю за вооружениями США прикрывают свои нарушения

Вашингтон прикрывает собственные нарушения в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН) соответствующим докладом Госдепартамента США о приверженности обязательствам в данной сфере. Об этом говорится в официальном комментарии МИД РФ.

"В каждой странице доклада сквозит стремление США прикрыть собственные нарушения обязательств в рамках основополагающих международно-правовых инструментов в сфере КВРН. Переложить ответственность на других. Вывести себя из-под удара критики. Именно так выглядит развернутый раздел по ДРСМД (Договора о ракетах средней и меньшей дальности, - прим. "РГ"), который представляет собой скорее несостоятельную попытку оправдаться за развал одного из важнейших достижений в данной области", - отмечается в документе.

Помимо этого, на Смоленской площади заметили, что доклад является примером использования Вашингтоном тематики КВРН для борьбы с "не устраивающими" его странами. Примечательно, что информации по союзникам и партнерам США на предмет соблюдения обязательств в этой сфере не приводится.

"Неужели у них, по оценкам Вашингтона, все настолько хорошо в части соблюдения КВРН?" - задаются вопросом в российском МИД.

Напомним, что ДРСМД прекратил действие 2 августа по инициативе Соединенных Штатов. В тот же день в Пентагоне пообещали, что США начнут разработку ракет средней и малой дальности наземного базирования, которые раньше были запрещены.