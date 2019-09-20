Минприроды опровергло резкое подорожание охотничьих ресурсов в России

"В настоящее время Минприроды направило в Росстат уточненные сведения о запасах некультивируемых биологических ресурсов животного мира и их изменений в натуральном и стоимостном измерении за 2017 год", - отметили в пресс-службе Минприроды.

Ранее в пятницу сообщалось о корректировке Минприроды оценки стоимости 21 вида охотничьих животных, которая увеличилась с 0,6 млрд рублей в 2017 году до 267 млрд рублей в прошлом году.

Таким образом, по информации, прозвучавшей в СМИ, стоимостная оценка всех охотничьих животных в России повысилась в несколько сотен раз. Сообщалось, что приводимая методика заключалась в умножении таксы компенсации за незаконно убитое животное, умноженное на поголовье этого вида.