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20.09.2019 19:23
Рубрика: Экономика

Минприроды опровергло резкое подорожание охотничьих ресурсов в России

Текст: Максим Гребенников
В Минприроде опровергли информацию о пересчете стоимости всех охотничьих ресурсов России, который привел к их удорожанию в 400 раз. Об этом "Российской газете" сообщила пресс-секретарь главы ведомства Наталья Хлопунова.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

"В настоящее время Минприроды направило в Росстат уточненные сведения о запасах некультивируемых биологических ресурсов животного мира и их изменений в натуральном и стоимостном измерении за 2017 год", - отметили в пресс-службе Минприроды.

Фото: GettyImages
Зачем в России легализовали охоту с луком

Ранее в пятницу сообщалось о корректировке Минприроды оценки стоимости 21 вида охотничьих животных, которая увеличилась с 0,6 млрд рублей в 2017 году до 267 млрд рублей в прошлом году.

Таким образом, по информации, прозвучавшей в СМИ, стоимостная оценка всех охотничьих животных в России повысилась в несколько сотен раз. Сообщалось, что приводимая методика заключалась в умножении таксы компенсации за незаконно убитое животное, умноженное на поголовье этого вида.

Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минприроды
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