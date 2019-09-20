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20.09.2019 15:00
Рубрика: Власть

Минпросвещения поддержало законопроект о горячем питании школьников

Текст: Ксения Колесникова
Министерство просвещения РФ поддержало законопроект об обязательном горячем питании детей в начальной школе, который в пятницу был внесен в Госдуму.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

"Министерство поддерживает законопроект. Организация горячего питания - это необходимость для образовательного процесса. И законодательное закрепление основных принципов позволит структурировать работу в регионах, - рассказали "РГ" в ведомстве. - Сейчас министерство изучает региональный опыт и лучшие практики по организации питания, которые лягут в основу единых рекомендаций для всей страны".

В Роспотребнадзоре напомнили правила питания школьников

Авторы инициативы - председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидеры всех парламентских фракций.

Законопроект вводит понятие "здоровое питание" и закрепляет его основные принципы. В нем конкретизируются особенности качественного и безопасного питания для учащихся младших классов. Прописывается обязательность обеспечения школьников горячим питанием.

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