Минпросвещения поддержало законопроект о горячем питании школьников

"Министерство поддерживает законопроект. Организация горячего питания - это необходимость для образовательного процесса. И законодательное закрепление основных принципов позволит структурировать работу в регионах, - рассказали "РГ" в ведомстве. - Сейчас министерство изучает региональный опыт и лучшие практики по организации питания, которые лягут в основу единых рекомендаций для всей страны".

Авторы инициативы - председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидеры всех парламентских фракций.

Законопроект вводит понятие "здоровое питание" и закрепляет его основные принципы. В нем конкретизируются особенности качественного и безопасного питания для учащихся младших классов. Прописывается обязательность обеспечения школьников горячим питанием.