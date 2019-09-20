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20.09.2019 13:50
Рубрика: Происшествия

Москалькова: Освобождение Устинова из СИЗО - справедливое решение

Текст: Елена Новоселова

Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова считает, что освобождение актера Павла Устинова из СИЗО - это поистине справедливое решение.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Рассмотрение жалобы по делу актера Устинова назначено на 26 сентября

Ранее она назвала необоснованным содержание его под стражей.

"Я считаю, что, исходя из тех материалов и фактов, что я изучила, заключение под стражу Устинова необоснованно", - цитирует РИА Новости омбудсмена, которая пришла в Мосгорсуд, где слушается дело Устинова.

Напомним, что Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за применение насилия к омоновцу на несанкционированной акции в Москве 3 августа.

Происшествия Правосудие Суд Президент Уполномоченный по правам человека Митинги и шествия
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