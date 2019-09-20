Москалькова: Освобождение Устинова из СИЗО - справедливое решение

Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова считает, что освобождение актера Павла Устинова из СИЗО - это поистине справедливое решение.

Ранее она назвала необоснованным содержание его под стражей.

"Я считаю, что, исходя из тех материалов и фактов, что я изучила, заключение под стражу Устинова необоснованно", - цитирует РИА Новости омбудсмена, которая пришла в Мосгорсуд, где слушается дело Устинова.

Напомним, что Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за применение насилия к омоновцу на несанкционированной акции в Москве 3 августа.