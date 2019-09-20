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20.09.2019 13:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Актер Павел Устинов выпущен из СИЗО под подписку о невыезде

Текст: Иван Петров
Московский городской суд удовлетворил представление заместителя генпрокурора РФ Юрия Пономарева об изменении меры пресечения актеру Павлу Устинову с содержания в СИЗО на подписку о невыезде. "Суд постановил - изменить меру пресечения на подписку о невыезде", - огласила решение судья Юлия Манеркина.
Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС

Осужденный будет выпущен из следственного изолятора.

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На заседании суда чуть ранее прокурор попросила суд учесть положительные характеристики, выданные Устинову по месту проживания и прохождения срочной службы. Актер, к слову, проходил службу в Росгвардии.

"Я полностью поддерживаю ходатайство, считаю возможным изменить меру пресечения на подписку о невыезде", - заявила в Мосгорсуде представитель прокуратуры Москвы Анастасия Зверева.

По ее словам, тяжесть содеянного имеет место быть, но сбор доказательств завершен, и Устинов не сможет воспрепятствовать следствию. "Он имеет регистрацию в Московской области, имеет положительные рекомендации по службе, есть поручительство от Константина Райкина. Кроме того, Устинов ранее не был судим, воспитывался в многодетной семье", - отметила представитель надзорного ведомства.

Сам осужденный заявил, что не намерен скрываться, кому-либо угрожать или препятствовать рассмотрению дела.

Под подпиской о невыезде Устинов пробудет как минимум до 23 сентября, когда Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу уже на сам приговор.

Напомним, Тверской районный суд Москвы в минувший понедельник приговорил Павла Устинова к трем с половиной годам колонии общего режима за применение насилия в отношении росгвардейца, задержавшего его на несанкционированной акции в Москве 3 августа. Согласно материалам уголовного дела, при задержании на Пушкинской площади Устинов сопротивлялся, поэтому старший сержант Александр Лягин получил вывих плеча и провел в больнице 20 дней. Осужденный в ходе расследования и судебного процесса вину не признал.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Уже после приговора за Устинова стали массово заступаться известные актеры, музыканты, телеведущие и даже политики. Их возмутило, что суд не принял во внимание при вынесении приговора видеозапись, на которой видно, что Устинов не оказывал особого сопротивления и не вел себя неправомерно, а просто, по их мнению, стоял на Пушкинской площади и разговаривал по телефону.

Днем ранее Генпрокуратура сообщила, что просит изменить приговор Тверского суда Москвы в отношении Устинова и назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Отмечалось, что прокуроры не оспаривают доказанность вины Устинова и правильность квалификации его действий, а полагают, что вынесенное наказание "чрезмерно суровое". При этом в ходе судебного процесса гособвинитель (представитель прокуратуры) просил отправить Павла Устинова в колонию на 6 лет.

Накануне приговор Павлу Устинову прокомментировал директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов. По его словам, тому следовало бы дать "максимум год условно".

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