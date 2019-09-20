Рассмотрение жалобы по делу актера Устинова назначено на 26 сентября

По ее словам, судебное заседание в апелляционной инстанции по рассмотрению апелляционной жалобы и представления назначено на предстоящий четверг в 10:00.

Напомним, сегодня в 12:00 Мосгорсуд рассмотрит представление замгенпрокурора Юрия Пономарева об изменении меры пресечения Устинову с содержания в СИЗО на подписку о невыезде. Новая мера пресечения будет действовать до рассмотрения апелляционной жалобы.

Напомним, Тверской райсуд Москвы в понедельник приговорил Устинова к трем с половиной годам колонии общего режима за применение насилия в отношении росгвардейца, задерживавшего его на несанкционированной акции в Москве 3 августа. Согласно материалам уголовного дела, старший сержант Александр Лягин на Пушкинской площади задержал Устинова, "нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков". Отмечалось, что при задержании Устинов сопротивлялся, поэтому Лягин получил вывих плеча и провел в больнице 20 дней. Осужденный в ходе расследования и судебного процесса вину не признал.

Уже после приговора за Устинова стали массово заступаться известные актеры, музыканты и даже политики. Их возмутило, что суд не принял во внимание при вынесении приговора видеозапись, на которой видно, что Устинов не оказывал особого сопротивления и не вел себя неправомерно, а просто, по их мнению, стоял на Пушкинской площади и разговаривал по телефону.

Днем ранее Генпрокуратура сообщила, что просит изменить приговор Тверского суда Москвы в отношении Устинова и назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Отмечалось, что прокуроры не оспаривают доказанность вины Устинова и правильность квалификации его действий, а полагают, что приговор подлежит изменению "в связи с несправедливостью назначенного ему наказания вследствие его чрезмерной суровости".

При этом в ходе судебного процесса гособвинитель (представитель прокуратуры) просил для Павла Устинова 6 лет колонии.

Ранее столичные суды уже приговорили к реальным срокам пятерых участников прошедших в конце лета в Москве несанкционированных акций. За нападения на сотрудников правоохранительных органов 3,5 года колонии получил Евгений Коваленко, по три года - Иван Подкопаев и Кирилл Жуков, два года - Данила Беглец.