Директор Росгвардии прокомментировал приговоры Устинову и Синице

Директор федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) генерал армии Виктор Золотов ответил журналистам на вопрос о том, насколько справедливы, по его мнению, приговоры участникам незаконных митингов, прошедших в столице в конце лета.

Золотов сразу напомнил, что решения принимает суд, но он бы со своей стороны дал актеру Павлу Устинову (кстати, бывшему росгвардейцу) "максимум один год условно".

"А эти 3,5 года (суд приговорил Устинова к 3,5 года колонии общего режима - прим. "РГ") я бы перевел на Синицу. Ему дали пять, вот еще 3,5 года - за призывы убивать жен, детей. Вот моя точка зрения. Я считаю, что он еще малым сроком отделался, и, слава Богу, что он нам не попался", - сказал Золотов в четверг журналистам.

Блогер Владислав Синица был осужден 3 августа на пять лет лишения свободы за призывы к расправе над детьми сотрудников правоохранительных органов. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьей 282 УК РФ - "Возбуждение ненависти и вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов". Судом и следствием установлено, что 31 июля 2019 года Синица под псевдонимом "Макс Стеклов" посредством публикации в Twitter "призвал широкий круг лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов".

Напомним, в четверг стало известно, что Павла Устинова, осужденного за вывих плеча бойцу Росгвардии, уже в эту пятницу могут отпустить из СИЗО. Ходатайство об изменении меры пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде подал замгенпрокурора Юрий Пономарев. Ставший со среды защитником Павла Устинова адвокат Анатолий Кучерена, в свою очередь, сообщил, что прокуратура обжаловала меру пресечения по его ходатайству. Рассмотрение жалобы состоится в Мосгорсуде в пятницу в 12:00.