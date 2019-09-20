На Украине не исключили возможности покупки российского газа

Украинские власти рассматривают возможность закупки газа в России. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Алексея Оржеля.

По его словам, в ходе переговоров между Россией и Украиной было достигнуто согласие, вопрос о прямых поставках будет решаться и далее, передает ТАСС.

"Дальнейшее обсуждение этого вопроса в рамках консультаций должно основываться на рыночных условиях", - заявил Оржель.

По итогам трехсторонних консультаций по газу председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер подчеркнул, что, на его взгляд, единственным реальным вариантом взаимодействия является продление действующего договора на транспортировку газа, а значит, урегулирование судебных газовых споров между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что при отсутствии функционирующей транзитной системы по новым европейским правилам РФ готова продлить соглашение на транзит только на небольшой срок.

При этом Миллер подчеркнул, что первым по очередности является вопрос, будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту. "Поскольку от этого зависит то, какие газотранспортные мощности с российской стороны "Газпром" должен гарантировать и содержать для подачи газа потребителям Украины", - заключил он.