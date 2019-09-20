Названы четыре ранних симптома рака головного мозга

Согласно статистике, злокачественные опухоли головного мозга достаточно редки. В России, в среднем, выявляют десять тысяч таких образований в год.

Симптомы заболевания обусловлены местом расположения опухоли, поэтому их называют очаговыми. Как правило, это самые ранние признаки недуга, которые чаще всего появляются из-за сдавливания прилегающей к опухоли ткани мозга.

Это может проявляться головной болью. Обратиться к неврологу необходимо, если боль не утихает после приема лекарств.

Припадки типа эпилептических или судороги также могут быть симптомом развития опухоли, но и встречаются они, конечно, при многих других менее серьезных заболеваниях.

Еще один вероятный признак - изменение психики, когда человек становится вялым, безынициативным, перестает следить за внешностью. Если говорить об онкологии, то такие проявления указывают на поражение лобных долей мозга.

Также может возникнуть изменение полей зрения, когда какая-то часть поля зрения выпадает, передает aif.ru.

Между тем, при всей опасности опухолей мозга, воздействовать на них, конечно, можно. По словам эксперта Российского общества клинических онкологов Григория Кобякова, известны, например, случаи полного выздоровления от глиобластомы - одной из самых агрессивных злокачественных опухолей.