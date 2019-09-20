В кратере на обратной стороне Луны найдено неизвестное вещество

Китайское космическое агентство опубликовало снимки с изображением таинственного гелеобразного вещества, которое было обнаружено луноходом "Юйту-2" (Yutu-2) из миссии "Чанъе-4" на дальней стороне Луны.

Напомним, странное вещество было найдено в небольшом молодом ударном кратере, оно заметно отличается от окружающего материала. Как сообщает Space.com, оно было обнаружено в июле, но известно об открытии стало только в августе.

Из-за этого вещества план работы лунохода был изменен. Его вплотную подвели к кратеру, чтобы ближе заснять находку, несмотря на большой риск потери аппарата. Теперь исследователи показали некоторые снимки с обратной стороны Луны.

На них запечатлено то, что китайское космическое агентство назвало "гелем с таинственным блеском". Самое четкое из опубликованных изображений зафиксировало два из шести колес лунохода, а также, самое главное, загадочное содержимое кратера. Кстати, его диаметр составляет всего лишь около двух метров.

Результаты своего исследования члены лунной миссии пока не опубликовали, ограничившись несколькими фотографиями. Отметим, что "Юйту-2" оборудован инструментом VNIS. Он регистрирует свет, который отражается от материалов, благодаря чему потом можно определить их химический состав.

Однако VNIS имеет небольшую зону обзора. Поэтому "водителям" лунохода пришлось изрядно потрудиться, чтобы ровер подошел вплотную к кратеру, но не упал в него.

По данным Space.com, члены миссии получили удовлетворительные результаты, которые не были обнародованы. Поэтому судить о "геле" пока можно лишь по снимкам.

Так, Клайв Нил, лунный исследователь из Университета Нотр-Дам, считает, что даже небольшое фото может дать ключ к пониманию природы загадочного материала.

По его мнению, он напоминает образец ударного стекла, найденный во время миссии "Аполлон-17" в 1972 году. Высокоскоростные удары метеоритов по поверхности расплавляют лунные породы и могут создавать стекловидные, магматические и кристаллические структуры.

"Что касается необычности и "загадочности", как указано в первоначальном китайском отчете, то присутствия кратеров, похожих на тот, что был обнаружен "Юйту-2", следовало ожидать", - сказал Нил.