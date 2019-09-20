На каких улицах Москвы в выходные изменится движение

21 и 22 сентября из-за закрытия участка Филевской линии метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская" изменится организация движения. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения.

По данным ЦОДД, изменения обеспечат приоритетный проезд городского транспорта. Так будет введена обособленная выделенная полоса на участке ул. Большая Дорогомиловская от ул. Раевского до площади Киевского вокзала. Причем по ней будет запрещен проезд такси.

Будет запрещена остановка и стоянка личного и грузового транспорта на Украинском бульваре (от Кутузовского проспекта до набережной Тараса Шевченко) и на участке ул. Барклая (от ул. Большая Филевская до ул. Сеславинская). Эти же меры введены на набережной Тараса Шевченко (парковочный карман перед левым поворотом на Украинский бульвар) и на разворотной площадке в районе д.2к1 по ул. Новозаводская.

Съезд на площадь Киевского вокзала будет запрещен, а с ул. Большая Дорогомиловская нельзя будет повернуть на набережные Тараса Шевченко и Бережковскую. Проехать на набережные можно будет по Кутузовскому проспекту или через разворот на Смоленской набережной.

Напомним, что с 7 октября движение по 11-й и 12-й Парковым улицам станет односторонним на участке от Нижней Первомайской улицы до Измайловского проспекта. За счет изменений в организации движения будет сокращено количество заторов и появится больше полусотни новых парковочных мест. На Измайловском проспекте число мест для парковки вырастет с 18 до 54, на 11-й Парковой улице - с 24 до 35, а на 12-й Парковой их станет 44 вместо 38. Из 133 мест 15 будут предназначены для маломобильных граждан.