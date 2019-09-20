Названа причина убийства курьеров спецсвязи в Брянске

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве двух сотрудников спецсвязи у вокзала в Брянске. Тела курьеров с огнестрельными ранениями были обнаружены на территории "Брянска-Орловского" в ночь на 20 сентября.

- Целью нападения являлись наличные денежные средства, которые доставляли сотрудники, - рассказали в СК. После совершения убийства преступники подожгли служебное помещение, чтобы замести следы.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 "Убийство двух лиц, сопряженное с разбоем", части 4 статьи 162 "Разбой в особо крупном размере" и части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленное повреждение имущества общеопасным способом".

Сумму похищенных у курьеров денег следователи не раскрывают. Судя по статье УК, она превышает миллион рублей.