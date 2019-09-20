В Москве арестован стрелявший в коллег полицейский

Решением суда арестован столичный полицейский Алексей Смирнов, стрелявший в своих коллег 18 сентября у станции метро "Рязанский проспект", передает РИА Новости. Задержанного также проверяют на причастность к другим преступлениям.

"В связи с тем, что Смирнов обвиняется в особо тяжком преступлении и проверяется на совершение иных преступлений, суд находит просьбу следствия об аресте обоснованной", - пояснил свое решение судья Пресненского суда столицы Сергей Артемов.

Напомним, что инцидент произошел в среду 18 сентября. Двое полицейских попытались задержать своего коллегу, когда он вымогал взятку с мигранта, но мздоимец открыл по ним стрельбу. Один из правоохранителей погиб от ранения на месте, второй госпитализирован в тяжелом состоянии.