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20.09.2019 17:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве арестован стрелявший в коллег полицейский

Решением суда арестован столичный полицейский Алексей Смирнов, стрелявший в своих коллег 18 сентября у станции метро "Рязанский проспект", передает РИА Новости. Задержанного также проверяют на причастность к другим преступлениям.

Фото: vesti.ru
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"В связи с тем, что Смирнов обвиняется в особо тяжком преступлении и проверяется на совершение иных преступлений, суд находит просьбу следствия об аресте обоснованной", - пояснил свое решение судья Пресненского суда столицы Сергей Артемов.

Напомним, что инцидент произошел в среду 18 сентября. Двое полицейских попытались задержать своего коллегу, когда он вымогал взятку с мигранта, но мздоимец открыл по ним стрельбу. Один из правоохранителей погиб от ранения на месте, второй госпитализирован в тяжелом состоянии.

Происшествия Правосудие Следствие Судебная власть Суды общей юрисдикции Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Преступления правоохранителей
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