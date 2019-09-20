Жителей, попавших в санитарно-защитную зону Шереметьево, переселят

Третья взлетно-посадочная полоса, накануне введенная в эксплуатацию в международном аэропорту Шереметьево, актуализировала давно ожидаемое переселение жителей близлежащих к аэропорту деревень Перепечино и Дубровка. Власти городского округа Солнечногорск, на территории которого находятся эти деревни, создали рабочую группу, которая должна ускорить переселение.

Жителей Перепечино и Дубровки должны были переселить еще в процессе строительства третьей ВПП, но тогда оперативно договориться с гражданами не удалось. Теперь их проблемы будет решать рабочая группа, в состав которой вошли и чиновники, и активные граждане. "Мы жителям уже рассказали, как и когда будет предоставляться выкуп за их земельные участки и строения", - говорит глава Солнечногорска Владимир Слепцов. По его словам, все решится в ближайшее время, как только закончится оценка имущества. Деньги на выплату компенсаций уже выделены.

Расселять граждан, которые попали в санитарно-защитную зону аэропорта, должна Росавиация, но в рабочую группу вошли также сотрудники аэропорта, Солнечногорской администрации, а также старосты деревень, которые нужно расселить. Эта группа будет собираться дважды в неделю в территориальном управлении поселения Лунево, до которого одинаково удобно добираться из обеих деревень. "Губернатор Андрей Воробьев поручил решить вопрос в кратчайшие сроки, чтобы защитить права жителей", - подчеркивает Слепцов.