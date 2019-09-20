Подозреваемый в убийстве нижегородского бизнесмена задержан в Чувашии

Подозреваемого в убийстве нижегородского бизнесмена Виктора Ворошилова задержали в Чувашии. Им оказался 31-летний мужчина, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по области.

На допросе он сообщил, что вечером 17 сентября встретился с потерпевшим в гаражном кооперативе Ленинского района Нижнего Новгорода. Во время встречи между ними возник конфликт, во время которого мужчина ударил бизнесмена, который пытался уйти, кирпичом по голове.

После того, как он увидел, что тот не подает признаков жизни, подозреваемый оттащил тело к автомобилю, поджег его, а затем уехал в Чувашию.

По факту происшествия возбудили уголовное дело. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.