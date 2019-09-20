Путину понравились военные учения "Центр-2019"

"Очень отреагировал позитивно", - сообщил он, отвечая на вопрос журналистов о впечатлениях Владимира Путина от прошедших учений. Песков также добавил, что в командной рубке, где находился президент, Путину в режиме онлайн докладывалось о том, что происходило в ходе маневров.

Отметим, что сценарий учений разворачивался вокруг легенды, что российская армия с коалицией дружественных стран нейтрализует условное государство, распространяющее терроризм и развязавшее войну.

Кроме России в учениях также принимают участие военнослужащие еще 7 стран: Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.