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20.09.2019 12:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путину понравились военные учения "Центр-2019"

Текст: Айсель Герейханова
Почти час президент России Владимир Путин вместе с главой Киргизии Сооронбаем Жээнбековым наблюдали на полигоне "Донгуз" в Оренбургской области за масштабными военными учениями "Центр 2019". Российский лидер остался довольным увиденным, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Очень отреагировал позитивно", - сообщил он, отвечая на вопрос журналистов о впечатлениях Владимира Путина от прошедших учений. Песков также добавил, что в командной рубке, где находился президент, Путину в режиме онлайн докладывалось о том, что происходило в ходе маневров.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Путин отметил важность участия Киргизии в военных учениях "Центр 2019"

Отметим, что сценарий учений разворачивался вокруг легенды, что российская армия с коалицией дружественных стран нейтрализует условное государство, распространяющее терроризм и развязавшее войну.

Кроме России в учениях также принимают участие военнослужащие еще 7 стран: Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.

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