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20.09.2019 19:42
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Спартак" потерпел третье подряд поражение в РПЛ

Текст: Максим Домчев
Московский "Спартак" потерпел очередное поражение под руководством Олега Кононова. На этот раз красно-белые порадовали болельщиков "Уфы", уступив в гостях 0:1.
Игрок "Спартака" Николай Рассказов в матче 10-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК "Уфа" (Уфа) и ФК "Спартак" (Москва). Фото: Дмитрий Мухаметкулов/ РИА Новости Игрок "Спартака" Николай Рассказов в матче 10-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК "Уфа" (Уфа) и ФК "Спартак" (Москва). Фото: Дмитрий Мухаметкулов/ РИА Новости
Игрок "Спартака" Николай Рассказов в матче 10-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК "Уфа" (Уфа) и ФК "Спартак" (Москва). Фото: Дмитрий Мухаметкулов/ РИА Новости

Руководство "Спартака" перед этим матчем выразило полное доверие тренерскому штабу клуба. Владелец клуба Леонид Федун признался, что никто не уволит Олега Кононова до декабря…

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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В матче с "Уфой" "Спартак" остался без поддержки своего капитана - Джикия пропустил встречу из-за мышечной усталости. Место в центре обороны занял Кутепов, который уже не первый год выходит в стартовом составе только в случае каких-то проблем с составом. Вернулся в основу и Гулиев.

Но и это не помогло. В первом тайме Николай Рассказов поразил собственные ворота. Он был близок и к дублю, но во второй раз после его удара "Спартак" спасла штанга.

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В атаке москвичи снова выглядели неубедительно. Понсе, Шюррле и Бакаев моментов почти не создавали. В итоге "Спартак" проиграл по делу. Несколько опасных моментов в самом конце встречи удручающее впечатление от игры "Спартака" не сгладили.

"Спартак" потерпел третье поражение подряд. Осталось дождаться, реакции на это Кононова и Федуна.

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