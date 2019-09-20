"Спартак" потерпел третье подряд поражение в РПЛ

Игрок "Спартака" Николай Рассказов в матче 10-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК "Уфа" (Уфа) и ФК "Спартак" (Москва). Фото: Дмитрий Мухаметкулов/ РИА Новости

Руководство "Спартака" перед этим матчем выразило полное доверие тренерскому штабу клуба. Владелец клуба Леонид Федун признался, что никто не уволит Олега Кононова до декабря…

В матче с "Уфой" "Спартак" остался без поддержки своего капитана - Джикия пропустил встречу из-за мышечной усталости. Место в центре обороны занял Кутепов, который уже не первый год выходит в стартовом составе только в случае каких-то проблем с составом. Вернулся в основу и Гулиев.

Но и это не помогло. В первом тайме Николай Рассказов поразил собственные ворота. Он был близок и к дублю, но во второй раз после его удара "Спартак" спасла штанга.

В атаке москвичи снова выглядели неубедительно. Понсе, Шюррле и Бакаев моментов почти не создавали. В итоге "Спартак" проиграл по делу. Несколько опасных моментов в самом конце встречи удручающее впечатление от игры "Спартака" не сгладили.

"Спартак" потерпел третье поражение подряд. Осталось дождаться, реакции на это Кононова и Федуна.