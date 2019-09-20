В Дагестане возбуждено дело на бывшего вице-президента ФК "Анжи"

В Дагестане полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Махачкалы Махи Идрисова по факту обнаружения в его доме арсенала с оружием и боеприпасами.

Напомним, что схрон с оружием правоохранители нашли в ходе обыска в рамках оперативно-профилактической операции "Оружие" в домовладении 37-летнего жителя поселка Ленинкент.

По информации ТАСС, дело возбуждено по части 1 статьи 222 УК РФ ("Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"). Сейчас Маха Идрисов задержан и находится в изоляторе временного содержания Махачкалы.

Накануне МВД республики сообщило о задержании бывшего вице-президента футбольного клуба "Анжи" Махи Идрисова по подозрению в экстремизме. Президент клуба Осман Кадиев уже заявил, что Идрисов не имел отношения к структурам "Анжи" и к футболу Дагестана. Расследование продолжается.