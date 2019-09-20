Число пострадавших в ДТП под Мурманском выросло до 16 человек

До 16 возросло количество раненных в ДТП с вахтовым автобусом на трассе "Кола" в Мурманской области. Среди пострадавших шестеро - иностранные граждане, сообщает РИА Новости.

Напомним, на 1404-м километре федеральной трассы столкнулись микроавтобус и два легковых автомобиля Ford Transit, ВАЗ-2107 и Mitsubishi Lancer.

Медицинская помощь понадобилась 16 пострадавшим. Шестеро из них госпитализированы. Среди них трое являются гражданами Турции. Двое - граждане Узбекистана, еще один - гражданин Азербайджана.

Остальным пострадавшим помощь была оказана амбулаторно. В сообщении уточняется, что ДТП произошло в полутора километрах к юго-западу от поселка Междуречье. Чтобы ликвидировать его последствия, потребовалось использовать пять единиц специальной техники и 17 человек.