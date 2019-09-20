ГД: Заявление США о Калининграде разрушает доверие между странами

Рассуждения американского генерала Джеффри Ли Харригяна относительно преодоления ПВО в Калининграде разрушают атмосферу доверия между странами. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от Калининградской области Александр Пятикоп.

Ранее глава ВВС США в Европе и Африке Джеффри Харригян сообщил журналистам, что у НАТО есть план уничтожения системы противовоздушной обороны Калининграда. По словам американского военачальника, США готовы таким образом ответить на гипотетическую "агрессию" со стороны России.

- Конечно, такие недружественные действия не ведут к атмосфере доверия, не укрепляют ее, а наоборот, разрушают, - цитирует РИА Новости Пятикопа. - И отсюда сложно взаимодействовать с точки зрения культурного и экономического сотрудничества. Понятно, что сюда втягиваются и страны-члены НАТО. И, конечно, это приведет к ответным действиям. Любые недружественные действия не ведут к дружбе. Это раз. Второе - у нас достаточно мощная группировка, вооруженные силы пополнятся новыми видами вооружения.